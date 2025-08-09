[크랩] NC 다이노스, 결국 연고지 옮기나?
입력 2025.08.09 (11:08)
최근 국내 프로야구팀인 NC 다이노스가 연고지 이전 가능성을 공식적으로 언급했습니다.
그동안 연고지였던 창원시와 NC 사이에 무슨 일이 있었던 걸까요?
그리고 연고지를 옮긴다면 어느 지역이 좋을까요?
크랩이 NC 다이노스의 연고지 이전 문제를 6분으로 정리해봤습니다.
https://youtu.be/j4yp4pVd5fk
최근 국내 프로야구팀인 NC 다이노스가 연고지 이전 가능성을 공식적으로 언급했습니다.
그동안 연고지였던 창원시와 NC 사이에 무슨 일이 있었던 걸까요?
그리고 연고지를 옮긴다면 어느 지역이 좋을까요?
크랩이 NC 다이노스의 연고지 이전 문제를 6분으로 정리해봤습니다.
https://youtu.be/j4yp4pVd5fk
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.