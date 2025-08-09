‘전설적인 포수’ 몰리나, 친정팀 세인트루이스 임시 코치로 복귀

미국프로야구 메이저리그(MLB)의 전설적인 포수 야디에르 몰리나(43)가 친정팀 세인트루이스 카디널스의 임시 코치로 그라운드 위에 섰다.



몰리나는 9일(한국시간) 미국 미주리주 세인트루이스 부시스타디움에서 열린 2025 MLB 시카고 컵스와 홈 경기에 세인트루이스 임시 포수 코치로 나섰다.



그는 경기 전 세인트루이스 포수들에게 다양한 조언을 건넸고, 경기 직전엔 올리버 마몰 세인트루이스 감독 대신 선발 라인업을 상대 팀과 교환하기도 했다.



라인업을 들고 그라운드 위로 올라온 몰리나는 홈 관중들을 향해 모자를 벗고 인사 했다.



2004년부터 2022년까지 세인트루이스에서 활약한 몰리나는 은퇴 후 푸에르토리코 대표팀 감독으로 취임해 지도자 생활을 이어갔다.



그리고 최근 세인트루이스 구단의 요청으로 이날 경기에서 후배들을 지도했다.



몰리나는 당분간 세인트루이스 임시 코치 활동을 이어갈 생각이다.



MLB닷컴은 "몰리나는 몇 차례 더 코치 활동을 하길 바란다"고 전했다.



몰리나가 전업 지도자로 MLB에 복귀하기까지는 최소 1년 이상의 시간이 걸릴 것으로 보인다.



그는 경기 전 AP통신 등 현지 매체들과 인터뷰에서 관련 질문에 "현재 아들이 고등학교 3학년이라서 가족에 집중하고 있다"며 "아들이 고등학교를 졸업한 뒤엔 MLB에서 코치 활동을 하지 않을까 싶다"고 말했다.



몰리나는 세인트루이스에서만 19년을 뛴 최고의 포수였다.



최고의 볼 배합과 수비력, 프레이밍(framing·포수가 투수의 공을 포구할 때 심판에게 유리한 판정을 받기 위해 미트를 움직이는 행위) 기술로 높은 평가를 받았다.



그는 선수 시절 9개의 골드 글러브 트로피를 받았고, 올스타전엔 총 10차례 출전했다.



몰리나는 한국 선수들과도 인연이 깊다. 세인트루이스에서 뛰었던 오승환(삼성 라이온즈), 김광현(SSG 랜더스)과 호흡을 맞췄다.



최근 오승환은 은퇴 기자회견에서 "몰리나 등 좋은 포수들과 함께해 좋은 기록을 낼 수 있었던 것 같다"고 감사 인사를 전했다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



