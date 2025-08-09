중국 7월 소비자물가지수 상승률 0%…디플레 우려 계속

중국 경제의 디플레이션 우려가 이어지는 가운데 중국의 7월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 0%를 기록했습니다.



오늘(9일) 중국 국가통계국에 따르면 7월 CPI는 전년 동월과 같았습니다.



중국의 CPI 변동률을 보면, 올해 1월에는 당국의 내수 촉진 정책 발표와 춘제 영향 등으로 0.5% 올랐지만, 2월 0.7% 내린 뒤 3~5월에는 연속해서 0.1% 하락을 기록했습니다.



이후 6월 CPI는 전년 동월 대비 0.1% 올라 소폭이나마 5개월 만에 상승 전환했지만, 한 달 만에 다시 0%로 내려왔습니다.



미중 무역 갈등에 따른 불확실성과 내수 부진이 이어지는 가운데 7월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 3.6% 내리며 34개월 연속 하락세를 이어갔습니다.



중국 PPI는 6월에도 3.6% 내리며 23개월 만에 최대 하락률을 기록한 바 있습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



