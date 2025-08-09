“접근금지 명령에 욱해 불 질러”…경찰, 20대 남성 체포

자신이 사는 빌라에 불을 지른 혐의를 받는 20대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 광주경찰서는 현주건조물 방화 등 혐의로 20대 남성을 붙잡아 조사하고 있다고 오늘(9일) 밝혔습니다.



이 남성은 어제(8일) 오후 6시 반쯤, 경기 광주시의 빌라 4층에서 종이, 옷 등에 라이터로 불을 지른 혐의를 받고 있습니다.



이 남성은 불을 지른 뒤 4층에서 뛰어내렸고, 그 과정에서 경상을 입었습니다.



불은 30여 분 만에 꺼졌지만, 주민 10여 명이 대피하는 등 소동이 빚어졌습니다.



경찰은 피의자가 함께 살던 여동생과 며칠 전 다툰 뒤 법원으로부터 여동생에 대한 접근금지 명령을 받은 데 불만을 품고 불을 지른 것으로 보고, 자세한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



