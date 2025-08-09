밤사이 남부·제주에 많은 비

주말인 오늘과 내일은 전국이 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 오겠습니다.



내일까지 영호남 지역에 50에서 100mm의 비가 올 것으로 예상되는 가운데 경남 남해안에 200mm 이상, 광주와 부산·울산에 150mm 이상 비가 오는 곳도 있겠습니다.



제주도에는 30에서 80mm, 많은 곳은 100mm 이상 비가 예보됐습니다.



특히 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 충청 남부와 경북·경남, 전남·전북에 시간당 30~50mm, 남해안 인접 지역에는 최대 70mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 수 있어 주의가 필요합니다.



오늘 낮 기온은 서울과 광주 29도, 대구와 강릉 30도 등 전국이 27도에서 30도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



기상청은 비가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 습하고 체감온도가 높은 날씨가 당분간 이어지겠다면서 건강관리에 주의를 당부했습니다.



바다의 물결은 남해·서해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



