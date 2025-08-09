국제

“일본 상장사 2분기 순익 3년 만에 감소세…미 관세 영향”

입력 2025.08.09 (13:34) 수정 2025.08.09 (13:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

일본 상장기업의 올해 2분기 순이익이 3년 만에 감소세를 나타냈다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했습니다.

닛케이는 오늘(9일) 도쿄 증시에 상장된 3월 결산 상장사 약 1천 곳의 분기 실적을 집계한 결과 4∼6월 순이익이 전년 동기보다 12% 줄었다고 전했습니다.

집계 대상 가운데 이익이 줄거나 적자를 기록한 업체는 520개 사로 전체의 52%였습니다.

닛케이는 “미국 관세 조치에 ‘엔고’도 영향을 줬다”고 분석했습니다.

실제 미국의 관세 영향을 받은 일본 자동차 대기업 7개 사 가운데 닛산자동차와 마쓰다는 적자를 기록했고, 나머지 5개 사도 이익 규모가 줄었습니다.

일본 자동차 대기업 7개 사는 미국 관세 조치로 7천800억엔(약 7조 3천억 원) 규모의 영향을 받았다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “일본 상장사 2분기 순익 3년 만에 감소세…미 관세 영향”
    • 입력 2025-08-09 13:34:27
    • 수정2025-08-09 13:37:40
    국제
일본 상장기업의 올해 2분기 순이익이 3년 만에 감소세를 나타냈다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했습니다.

닛케이는 오늘(9일) 도쿄 증시에 상장된 3월 결산 상장사 약 1천 곳의 분기 실적을 집계한 결과 4∼6월 순이익이 전년 동기보다 12% 줄었다고 전했습니다.

집계 대상 가운데 이익이 줄거나 적자를 기록한 업체는 520개 사로 전체의 52%였습니다.

닛케이는 “미국 관세 조치에 ‘엔고’도 영향을 줬다”고 분석했습니다.

실제 미국의 관세 영향을 받은 일본 자동차 대기업 7개 사 가운데 닛산자동차와 마쓰다는 적자를 기록했고, 나머지 5개 사도 이익 규모가 줄었습니다.

일본 자동차 대기업 7개 사는 미국 관세 조치로 7천800억엔(약 7조 3천억 원) 규모의 영향을 받았다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
조태흠
조태흠 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

밤사이 남부·제주에 많은 비

밤사이 남부·제주에 많은 비
국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”

국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”
‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지
특검, 이종섭 호주대사 자격심사 ‘서면 졸속’ 진술 확보

특검, 이종섭 호주대사 자격심사 ‘서면 졸속’ 진술 확보
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.