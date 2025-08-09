“일본 상장사 2분기 순익 3년 만에 감소세…미 관세 영향”

일본 상장기업의 올해 2분기 순이익이 3년 만에 감소세를 나타냈다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했습니다.



닛케이는 오늘(9일) 도쿄 증시에 상장된 3월 결산 상장사 약 1천 곳의 분기 실적을 집계한 결과 4∼6월 순이익이 전년 동기보다 12% 줄었다고 전했습니다.



집계 대상 가운데 이익이 줄거나 적자를 기록한 업체는 520개 사로 전체의 52%였습니다.



닛케이는 “미국 관세 조치에 ‘엔고’도 영향을 줬다”고 분석했습니다.



실제 미국의 관세 영향을 받은 일본 자동차 대기업 7개 사 가운데 닛산자동차와 마쓰다는 적자를 기록했고, 나머지 5개 사도 이익 규모가 줄었습니다.



일본 자동차 대기업 7개 사는 미국 관세 조치로 7천800억엔(약 7조 3천억 원) 규모의 영향을 받았다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



