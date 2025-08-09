국제

일 이시바 “원폭 피해 알리는 데 노력”…‘비핵 3원칙’도 재확인

입력 2025.08.09 (14:02) 수정 2025.08.09 (14:14)

이시바 시게루 일본 총리가 “(원자폭탄의) 피폭 실상을 전달하는 것이 핵 군축을 향한 모든 대처의 원점”이라며, 원폭 피해를 알리는 데 더 노력하겠다고 밝혔습니다.

이시바 총리는 오늘(9일) 나가사키 원폭 투하 80년을 맞아 나가사키시 평화공원에서 열린 ‘원폭 희생자 위령 평화기념식’에 참석해 이같이 말했습니다.

이시바 총리는 사흘 전 히로시마 평화기념공원에서 열린 행사에서 밝혔던 것처럼 ‘핵무기를 제조하지도, 보유하지도, 반입하지도 않는다’는 이른바 ‘비핵 3원칙’을 견지하겠다는 뜻도 재확인했습니다.

또 “핵무기 없는 세계의 실현을 위한 노력을 주도하는 것이야말로 우리나라의 사명”이라고 덧붙였습니다.

이시바 총리는 하지만, “현실적인 대응”을 언급하면서 핵확산방지조약(NPT)만 강조하고 핵무기금지조약(TPNW)은 언급하지 않았습니다.

‘핵무기금지조약’은 ‘핵확산방지조약’에서 더 나아가 핵무기의 개발, 생산, 비축, 사용, 사용 위협 등의 활동을 완전히 금지하는 조약으로, 핵무기 보유국과 한국, 일본 등 ‘핵우산’을 제공받는 국가들은 참여하지 않고 있습니다.

일본 NHK는 오늘 행사에 이스라엘과 팔레스타인을 비롯한 94개국 대표 등 2천6백여 명이 참석해 원폭이 터진 오전 11시 2분에 맞춰 묵념하고 희생자를 추도했다고 전했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

조태흠
조태흠 기자

