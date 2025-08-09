국민의힘 “윤미향 사면, 이완용을 친일명단서 빼자는 것”

국민의힘은 윤미향 전 의원이 광복절 특별 사면 대상에 오른 데 대해 “매국노 이완용을 친일 인사 명단에서 빼주자는 것과 다르지 않다”고 비판했습니다.



국민의힘 박성훈 수석대변인은 오늘(9일) 논평을 내고 “반성의 기미조차 없고 국민 눈높이에 맞지 않는 파렴치한 범죄자 사면은 즉각 중단돼야 한다”며 이같이 말했습니다.



박 수석대변인은 “일본군 위안부 피해자 할머니들에게 전달된 후원금과 국고보조금 등을 빼돌려 요가 강사비, 발 마사지, 술집, 면세점 쇼핑 등에 탕진한 사람이 광복절 80주년에 사면된다면, 광복을 위해 희생하신 순국선열들께서 통곡하실 일”이라고 주장했습니다.



이어 “윤 전 의원은 ‘욕하는 것들이 참 불쌍하다’며 국민을 조롱하고, 대법원 확정판결까지 ‘억지 판결’이라며 사법부를 비웃는 등 반성의 기미가 전혀 없다”고 지적했습니다.



조국 전 장관 부부 사면 가능성에 대해서는 “조 전 장관은 자녀 입시비리로 부모의 부와 사회적 지위가 대물림되는 현대판 음서제를 부활시켜 국민들을 분노하게 만든 장본인”이라며 “사면은 대한민국의 ‘신분제 국가 선포’나 다름없다”고 비판했습니다.



그러면서 “사면권은 헌법이 보장한 대통령의 권한이지만 ‘내 사람 챙기기’나 ‘부패 세력 감싸기’의 수단이 되어서는 안 된다”며 “국민의힘은 그 어떤 비리 정치인에 대한 사면도 인정할 수 없다”고 강조했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



