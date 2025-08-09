가평 폭우 수색 현장에서 남성 시신 1구 발견…신원 확인 중

경기 가평군 폭우 실종자 수색 현장에서 신원미상의 남성 시신 1구가 발견돼 구조당국이 신원을 확인하고 있습니다.



경기북부소방본부는 오늘 오후 1시 30분쯤 가평군 청평면 북한강변에서 소방 구조견이 토사에 묻혀있는 남성 시신 1구를 발견했다고 밝혔습니다.



부패가 심해 성별 정도만 확인이 가능한 상태인 것으로 파악됐습니다.



구조당국은 시신을 수습하는 대로 정확한 신원을 확인할 예정입니다.



앞서 지난달 20일 가평 지역에 폭우가 쏟아지며 사망자와 실종자가 발생했습니다.



현재까지 남은 실종자는 덕현리 강변에서 급류에 휩쓸린 것으로 추정되는 50대 남성 1명입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



