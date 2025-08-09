지인 흉기로 살해한 30대 남성, 오늘 영장심사
입력 2025.08.09 (15:04) 수정 2025.08.09 (15:05)
지인에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받는 30대 남성에 대한 구속 여부가 이르면 오늘(9일) 오후 결정됩니다.
서울서부지법은 오늘(9일) 오후 3시부터 살인 혐의를 받는 30대 남성 A 씨에 대한 구속영장심사를 진행하고 있습니다.
A 씨는 지난 6일 밤 11시쯤, 서울 마포구 대흥동에서 지인과 함께 식사하다 말다툼 끝에 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받습니다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 붙잡았고, 어제 A 씨에 대한 구속영장을 신청했습니다.
지인 흉기로 살해한 30대 남성, 오늘 영장심사
입력 2025-08-09 15:04:03
수정2025-08-09 15:05:24
윤아림 기자 aha@kbs.co.kr
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.