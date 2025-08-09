사회

지인 흉기로 살해한 30대 남성, 오늘 영장심사

입력 2025.08.09 (15:04) 수정 2025.08.09 (15:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지인에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받는 30대 남성에 대한 구속 여부가 이르면 오늘(9일) 오후 결정됩니다.

서울서부지법은 오늘(9일) 오후 3시부터 살인 혐의를 받는 30대 남성 A 씨에 대한 구속영장심사를 진행하고 있습니다.

A 씨는 지난 6일 밤 11시쯤, 서울 마포구 대흥동에서 지인과 함께 식사하다 말다툼 끝에 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받습니다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 붙잡았고, 어제 A 씨에 대한 구속영장을 신청했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 지인 흉기로 살해한 30대 남성, 오늘 영장심사
    • 입력 2025-08-09 15:04:03
    • 수정2025-08-09 15:05:24
    사회
지인에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받는 30대 남성에 대한 구속 여부가 이르면 오늘(9일) 오후 결정됩니다.

서울서부지법은 오늘(9일) 오후 3시부터 살인 혐의를 받는 30대 남성 A 씨에 대한 구속영장심사를 진행하고 있습니다.

A 씨는 지난 6일 밤 11시쯤, 서울 마포구 대흥동에서 지인과 함께 식사하다 말다툼 끝에 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받습니다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 붙잡았고, 어제 A 씨에 대한 구속영장을 신청했습니다.
윤아림
윤아림 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 <br>빠르게 직보하라”

[속보] 이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 빠르게 직보하라”
[속보] 합참 “북한군 대남 확성기 철거 활동 식별”

[속보] 합참 “북한군 대남 확성기 철거 활동 식별”
밤사이 남부·제주에 많은 비

밤사이 남부·제주에 많은 비
국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”

국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.