이정후, 7연속 경기 안타…팀은 3연승

미국 프로야구 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 7경기 연속 안타를 이어가며 팀 승리에 힘을 보탰습니다.



이정후는 오늘(9일, 한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2025 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와 홈 경기에 6번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 1안타 2득점을 기록했습니다. 최근 7경기 연속 안타를 기록한 이정후는 시즌 타율을 2할 5푼 8리로 유지했습니다.



이정후는 2대 0으로 앞선 1회 말 1사 1, 2루에서 상대 선발 제이크 어빈을 상대로 좌익수 뜬 공으로 물러났지만, 마지막 타석인 8회 말 선두 타자로 나와 상대의 일본 출신 왼손 투수 오가사와라 신노스케를 상대로 좌전 안타를 때렸습니다. 이정후의 최근 7경기 연속 안타입니다.



샌프란시스코는 5대 0으로 이겨 3연승을 달렸습니다.



탬파베이 레이스의 내야수 김하성은 시애틀 매리너스와 방문경기에 결장했습니다.



