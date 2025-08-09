세계식량가격지수, 2년 5개월 만에 최고…유지류·육류 상승

세계식량가격지수가 2년 5개월 만에 최고 수준으로 높아졌습니다.



유지류 가격이 급등했으며 육류 가격은 사상 최고입니다.



다만 곡물과 유제품, 설탕 가격은 하락했습니다.



농림축산식품부는 유엔 식량농업기구(FAO)가 발표한 지난달 기준 세계식량가격지수(2014∼2016년 평균 가격이 100)는 130.1포인트로 전월(128.0) 대비 1.6% 상승했다고 밝혔습니다.



지난달 세계식량가격지수는 2023년 2월 이후 최고입니다.



러시아의 우크라이나 공격 이후 정점을 찍은 2022년 3월보다는 18.8% 낮습니다.



육류 가격지수는 전월보다 1.2% 오른 126.3포인트로 역대 최고 기록을 경신했습니다.



중국과 미국의 수요 증가로 소고기 가격이 상승했으며 닭고기는 브라질이 지난 6월 고병원성 조류인플루엔자(HAPI) 청정국 지위를 회복한 후 주요 교역국의 수입이 재개되면서 가격이 올랐습니다.



돼지고기는 충분한 공급과 수요 감소 영향으로 가격이 하락했습니다.



유지류는 전월보다 7.1% 뛴 166.8포인트로 3년 만에 최고 수준입니다.



팜유와 대두유, 해바라기유는 수요 증가 영향으로 가격이 상승했으며 유채유 가격은 하락했습니다.



곡물 가격지수는 106.5포인트로 0.8% 하락해 거의 5년 만에 최저 수준입니다.



유제품 가격지수는 155.3포인트로 높은 수준이지만, 전달보다 0.1% 내려 지난해 4월 이후 처음으로 하락했습니다.



설탕 가격지수(103.3)는 인도·브라질의 생산량 증가 전망에 5개월 연속 하락했습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



