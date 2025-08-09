[속보] 합참 “북한군 대남 확성기 철거 활동 식별”

우리 군이 대북 방송용 확성기를 철거한 데 이어 북한이 대남 확성기 철거에 나선 동향이 확인됐습니다.



합동참모본부는 북한군이 오늘(9일) 오전부터 전방 일부 지역에서 대남 확성기를 철거하고 있는 활동이 식별됐다고 밝혔습니다.



합참은 북한군이 전방 전 지역에 대해 철거하고 있는지는 추가 확인이 필요하며, 북한군의 관련 활동을 지속 확인할 것이라고 덧붙였습니다.



우리 군은 지난해 6월 북측의 오물 풍선 살포에 반발해 6년 만에 대북 방송을 시작했고, 북한도 이에 대응해 확성기를 설치하고 방송을 재개했습니다.



우리 군은 올해 6월 11일 이재명 대통령의 지시에 따라 남북 신뢰 회복을 위한 조치로 대북 확성기 방송을 모두 중단한 데 이어 지난 4일 대북 확성기를 철거한 바 있습니다.



[사진 출처 : 게티이미지]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!