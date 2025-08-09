정치

[속보] 합참 “북한군 대남 확성기 철거 활동 식별”

입력 2025.08.09 (16:01) 수정 2025.08.09 (16:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

우리 군이 대북 방송용 확성기를 철거한 데 이어 북한이 대남 확성기 철거에 나선 동향이 확인됐습니다.

합동참모본부는 북한군이 오늘(9일) 오전부터 전방 일부 지역에서 대남 확성기를 철거하고 있는 활동이 식별됐다고 밝혔습니다.

합참은 북한군이 전방 전 지역에 대해 철거하고 있는지는 추가 확인이 필요하며, 북한군의 관련 활동을 지속 확인할 것이라고 덧붙였습니다.

우리 군은 지난해 6월 북측의 오물 풍선 살포에 반발해 6년 만에 대북 방송을 시작했고, 북한도 이에 대응해 확성기를 설치하고 방송을 재개했습니다.

우리 군은 올해 6월 11일 이재명 대통령의 지시에 따라 남북 신뢰 회복을 위한 조치로 대북 확성기 방송을 모두 중단한 데 이어 지난 4일 대북 확성기를 철거한 바 있습니다.

[사진 출처 : 게티이미지]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [속보] 합참 “북한군 대남 확성기 철거 활동 식별”
    • 입력 2025-08-09 16:01:57
    • 수정2025-08-09 16:15:46
    정치
우리 군이 대북 방송용 확성기를 철거한 데 이어 북한이 대남 확성기 철거에 나선 동향이 확인됐습니다.

합동참모본부는 북한군이 오늘(9일) 오전부터 전방 일부 지역에서 대남 확성기를 철거하고 있는 활동이 식별됐다고 밝혔습니다.

합참은 북한군이 전방 전 지역에 대해 철거하고 있는지는 추가 확인이 필요하며, 북한군의 관련 활동을 지속 확인할 것이라고 덧붙였습니다.

우리 군은 지난해 6월 북측의 오물 풍선 살포에 반발해 6년 만에 대북 방송을 시작했고, 북한도 이에 대응해 확성기를 설치하고 방송을 재개했습니다.

우리 군은 올해 6월 11일 이재명 대통령의 지시에 따라 남북 신뢰 회복을 위한 조치로 대북 확성기 방송을 모두 중단한 데 이어 지난 4일 대북 확성기를 철거한 바 있습니다.

[사진 출처 : 게티이미지]
최영윤
최영윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 <br>빠르게 직보하라”

[속보] 이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 빠르게 직보하라”
[속보] 합참 “북한군 대남 확성기 철거 활동 식별”

[속보] 합참 “북한군 대남 확성기 철거 활동 식별”
밤사이 남부·제주에 많은 비

밤사이 남부·제주에 많은 비
국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”

국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.