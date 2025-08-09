정치

[속보] 이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 빠르게 직보하라”

입력 2025.08.09 (16:05) 수정 2025.08.09 (16:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령은 산업재해를 획기적으로 줄이겠다며 앞으로 모든 산재 사망 사고를 최대한 빠르게 직보하라고 지시했습니다.

강유정 대통령실 대변인은 오늘(9일) 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "어제 경기 의정부의 한 신축 아파트 공사 현장에서 안전망 철거 작업을 하던 노동자가 추락해 사망하는 안타까운 사고가 발생했다"며 이같이 말했습니다.

이어,"휴가에서 복귀한 이재명 대통령이, 앞으로 모든 산재 사망 사고는 최대한 빠른 속도로 대통령에게 직보하라고 지시했다"고 밝혔습니다.

또, "국정상황실을 통해 공유·전파하는 현 체계는 유지하되, 대통령에게 조금 더 빠르게 보고하는 체계를 갖추는 것"이라며 "고용노동부에는 산재 사고 방지를 위한 사전·사후 조치 내용과 현재까지 조치한 내용을 오는 12일 국무회의에서 보고하라고 지시했다"고 말했습니다.

강 대변인은 이와 관련해 "보고 체계를 상시적으로 체계화하라는 것에 방점이 찍혀 있는 것"이라고 부연 설명했습니다.

그러면서 "두 가지 조치는, 산재 사망을 획기적으로 줄이겠다는 이 대통령의 강한 의지"라며 "일하러 나간 노동자들이 다치거나 목숨을 잃는 일이 더는 없도록, 세계 10위 경제 강국의 위상을 노동자의 안전으로 증명하겠다"고 강조했습니다.

이 대통령은 휴가 중이던 지난 6일에는, 현장에서 반복적으로 인명 사고가 난 포스코이앤씨와 관련해 건설 면허 취소·공공 입찰 금지 등 법률상 가능한 방안을 모두 찾아 보고하라고 지시했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [속보] 이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 빠르게 직보하라”
    • 입력 2025-08-09 16:05:09
    • 수정2025-08-09 16:30:11
    정치
이재명 대통령은 산업재해를 획기적으로 줄이겠다며 앞으로 모든 산재 사망 사고를 최대한 빠르게 직보하라고 지시했습니다.

강유정 대통령실 대변인은 오늘(9일) 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "어제 경기 의정부의 한 신축 아파트 공사 현장에서 안전망 철거 작업을 하던 노동자가 추락해 사망하는 안타까운 사고가 발생했다"며 이같이 말했습니다.

이어,"휴가에서 복귀한 이재명 대통령이, 앞으로 모든 산재 사망 사고는 최대한 빠른 속도로 대통령에게 직보하라고 지시했다"고 밝혔습니다.

또, "국정상황실을 통해 공유·전파하는 현 체계는 유지하되, 대통령에게 조금 더 빠르게 보고하는 체계를 갖추는 것"이라며 "고용노동부에는 산재 사고 방지를 위한 사전·사후 조치 내용과 현재까지 조치한 내용을 오는 12일 국무회의에서 보고하라고 지시했다"고 말했습니다.

강 대변인은 이와 관련해 "보고 체계를 상시적으로 체계화하라는 것에 방점이 찍혀 있는 것"이라고 부연 설명했습니다.

그러면서 "두 가지 조치는, 산재 사망을 획기적으로 줄이겠다는 이 대통령의 강한 의지"라며 "일하러 나간 노동자들이 다치거나 목숨을 잃는 일이 더는 없도록, 세계 10위 경제 강국의 위상을 노동자의 안전으로 증명하겠다"고 강조했습니다.

이 대통령은 휴가 중이던 지난 6일에는, 현장에서 반복적으로 인명 사고가 난 포스코이앤씨와 관련해 건설 면허 취소·공공 입찰 금지 등 법률상 가능한 방안을 모두 찾아 보고하라고 지시했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
방준원
방준원 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 <br>빠르게 직보하라”

[속보] 이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 빠르게 직보하라”
[속보] 합참 “북한군 대남 확성기 철거 활동 식별”

[속보] 합참 “북한군 대남 확성기 철거 활동 식별”
밤사이 남부·제주에 많은 비

밤사이 남부·제주에 많은 비
국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”

국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.