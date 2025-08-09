예산휴게소에 주차된 탱크로리서 화학물질 누출
입력 2025.08.09 (16:13) 수정 2025.08.09 (16:15)
고속도로 휴게소에 서 있던 탱크로리에서 화학물질이 누출되는 사고가 일어났습니다.
오늘 오전 11시 40분쯤 충남 당진영덕고속도로 예산휴게소에 주차된 탱크로리에서 액화수소 가스가 유출됐습니다.
이후 경찰이 폭발 등 만일의 사태에 대비해 고속도로 양방향의 차량 이동을 통제하면서 해당 구간에서 극심한 정체가 발생했습니다.
예산군은 도로 통제 사실을 알리는 안내 문자를 발송했으며, 차량 통제는 이날 오후 2시 10분쯤 해제됐습니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 고속도로 CCTV 캡처]
- 입력 2025-08-09 16:13:46
- 수정2025-08-09 16:15:07
