중 “해상에서 인공위성 탑재 운반 로켓 발사 성공”

중국이 산둥성 인근 서해상에서 인공위성을 탑재한 로켓 발사에 성공했다고 밝혔습니다.



중국 국유 우주기업인 중국항천과기집단(CASC)은 현지 시각 오늘(9일) 오전 0시 31분쯤 산둥성 르자오시 인근 해상에서 ‘제룽(스마트드래곤·SD)-3’ 운반 로켓을 발사했다고 발표했습니다.



이어 로켓이 싣고간 인공위성을 예정된 궤도로 보냈고, 발사 임무를 성공적으로 마쳤다고 덧붙였습니다.



SD-3 로켓은 태양동기 궤도나 지구 저궤도에 인공위성 등을 보낼 때 주로 사용되며 이번이 6번째 발사입니다.



CASC 측은 “SD-3 로켓이 르자오 부근 해역에서 발사된 것은 처음”이라며 “SD-3의 발사 (가능한) 장소가 한 차례 유연하게 넓어졌다”고 평가했습니다.



또 이로써 상업적 발사 시장의 수요를 더 잘 충족할 수 있을 것으로 기대한다며, 이번 발사를 통해 해상의 고온다습한 환경에 대한 적응도를 끌어올렸다고 자평했습니다.



중국 매체 과기일보는 SD-3가 해상에서 열 발사에 성공한 중국의 첫 번째 운반 로켓이라고 설명했습니다.



열 발사는 발사체가 자체 엔진의 추진력으로 발사 장치를 벗어나는 방식을 뜻합니다.



[사진 출처 : 신화=연합뉴스]



