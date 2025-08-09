점점 가까워지는 열차 경적 소리…건널목에 갇힌 운전자의 운명은 [이런뉴스]

1일(현지시간) 폴란드 볼라 필리포프스카에서 철도 건널목에 진입한 승합차가 열차와 충돌하는 사고가 발생했지만 인명피해는 없었다고 현지 경찰이 발표했습니다.

6일 현지 경찰이 공개한 사고 영상에 따르면, 흰색 승합차는 신호등이 깜빡이는 철도 건널목에 진입한 후 차단기가 내려오자 멈춰섰습니다.

운전자는 이리저리 움직이며 빠져나갈 방법을 찾았지만, 결국 경적을 울리며 접근한 열차와 충돌했습니다.

충돌로 승합차 뒷부분이 크게 파손됐지만 운전자는 부상 없이 사고 현장에서 빠져나왔다고 경찰은 전했습니다. 열차 승객 중에서도 다친 사람은 없었습니다.

현지 경찰은 "철도 건널목 안전 수칙의 중요성을 알리기 위해 사고 영상을 공개했다"라며 "차단기가 내려오거나 신호등이 깜빡이면 절대 건널목에 진입하지 말아야 한다"고 당부했습니다.

경찰은 또 "운전자들은 건널목 앞에서 반드시 정차해 주변을 살피고 열차 접근 여부를 확인해야 한다"고 강조했습니다.