뉴스 5

전남 남해안 호우 경보…내일까지 최대 200mm

입력 2025.08.09 (17:05) 수정 2025.08.09 (17:16)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

남부 지방 곳곳에 호우경보와 주의보가 내려진 가운데 내일까지 많은 비가 예보됐습니다.

특히 일부 지역엔 시간당 70밀리미터가 넘는 강한 비가 쏟아질 것으로 보여 주의가 필요한 상황입니다.

현장 연결합니다.

백미선 기자, 지금 비가 어느 정도 내리고 있습니까.

[리포트]

광주와 전남에는 오전부터 비가 내리기 시작했습니다.

약하게 시작된 비는 오후들면서 조금씩 강해지고 있습니다.

호우 특보도 점차 확대되고 있습니다.

오후 3시 기준 전남 완도와 흑산도, 홍도에는 호우 경보가 내려진 상태입니다.

나주, 화순, 고흥, 해남과 함평, 목포 등에는 호우주의보가 내려져 있습니다.

담양과 곡성, 구례, 장성 등지에는 예비 특보가 발표된 상태입니다.

비는 현재 남부 해안을 중심으로 많이 내리고 있는데, 지금까지 강수량은 완도 여서도에 101mm, 보성 49.4, 해남 38.2 진도 31.5 등입니다.

밤부터 비는 점차 내륙으로도 확대되겠고, 오늘밤부터 내일 새벽 사이 강한 비가 집중될 것으로 보입니다.

기상청은 내일까지 광주와 전남에 50에서 100mm의 비가 오겠고, 해안가 등 많은 곳은 200mm까지도 내릴 것으로 예보했습니다.

특히 곳에 따라서는 시간당 30에서 50, 최대 70mm 안팎의 폭우가 쏟아질 것으로 보고 피해 대비를 당부했습니다.

'주의' 단계였던 광주와 전남 지역의 산사태 위기 경보는 오후 3시를 기해 '경계’단계로 상향됐습니다.

지금까지 광주광역시 서구 광주 천변에서 KBS 뉴스 백미선입니다.

촬영기자:김선오/영상편집:이성훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 전남 남해안 호우 경보…내일까지 최대 200mm
    • 입력 2025-08-09 17:05:06
    • 수정2025-08-09 17:16:21
    뉴스 5
[앵커]

남부 지방 곳곳에 호우경보와 주의보가 내려진 가운데 내일까지 많은 비가 예보됐습니다.

특히 일부 지역엔 시간당 70밀리미터가 넘는 강한 비가 쏟아질 것으로 보여 주의가 필요한 상황입니다.

현장 연결합니다.

백미선 기자, 지금 비가 어느 정도 내리고 있습니까.

[리포트]

광주와 전남에는 오전부터 비가 내리기 시작했습니다.

약하게 시작된 비는 오후들면서 조금씩 강해지고 있습니다.

호우 특보도 점차 확대되고 있습니다.

오후 3시 기준 전남 완도와 흑산도, 홍도에는 호우 경보가 내려진 상태입니다.

나주, 화순, 고흥, 해남과 함평, 목포 등에는 호우주의보가 내려져 있습니다.

담양과 곡성, 구례, 장성 등지에는 예비 특보가 발표된 상태입니다.

비는 현재 남부 해안을 중심으로 많이 내리고 있는데, 지금까지 강수량은 완도 여서도에 101mm, 보성 49.4, 해남 38.2 진도 31.5 등입니다.

밤부터 비는 점차 내륙으로도 확대되겠고, 오늘밤부터 내일 새벽 사이 강한 비가 집중될 것으로 보입니다.

기상청은 내일까지 광주와 전남에 50에서 100mm의 비가 오겠고, 해안가 등 많은 곳은 200mm까지도 내릴 것으로 예보했습니다.

특히 곳에 따라서는 시간당 30에서 50, 최대 70mm 안팎의 폭우가 쏟아질 것으로 보고 피해 대비를 당부했습니다.

'주의' 단계였던 광주와 전남 지역의 산사태 위기 경보는 오후 3시를 기해 '경계’단계로 상향됐습니다.

지금까지 광주광역시 서구 광주 천변에서 KBS 뉴스 백미선입니다.

촬영기자:김선오/영상편집:이성훈
백미선
백미선 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

전남 남해안 호우 경보…내일까지 최대 200mm

전남 남해안 호우 경보…내일까지 최대 200mm
이 시각 비 상황은?

이 시각 비 상황은?
특검 “‘김건희 문고리 3인방’ 휴대전화 초기화”…증거 인멸 우려 강조

특검 “‘김건희 문고리 3인방’ 휴대전화 초기화”…증거 인멸 우려 강조
이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 빠르게 직보하라”

이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 빠르게 직보하라”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.