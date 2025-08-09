[특보] 최대 200mm 이상…이 시각 경남은?

동영상 고정 취소

[앵커]



남부 지역을 지나는 강한 비구름대의 영향으로 경남 지역에도 오늘 밤부터 내일까지 최대 2백 밀리미터의 비가 내리겠습니다.



또, 강한 바람도 불 것으로 보여 시설물 피해도 우려되는데요.



현장에 나가 있는 취재기자 연결합니다.



김효경 기자, 지금 상황 어떻습니까?



[리포트]



네, 전 지금 경남 창원 마산항에 나와 있습니다.



빗줄기가 굵진 않지만 우산을 쓰지 않으면 금방 옷이 젖을 정도로 비가 꾸준히 내리고 있습니다.



오후 들어 먹구름이 끼고 빗방울이 계속 떨어지고 있는데요.



바람도 이따금씩 강하게 불면서 어선들은 선착장에 정박되어 있습니다.



현재 경남 통영과 거제, 남해, 해안 지역에 호우주의보가 발효됐습니다.



기상청은 내일까지 경남에는 50~100mm 가량, 특히 남해안 지역은 200mm 이상 많은 비가 내리겠다고 예보했는데요.



지금까지 내린 비의 양은 2.6에서 24mm로 아직 많지는 않습니다.



하지만, 내일 새벽 시간에 많은 비가 집중될 것으로 예상됩니다.



경남 전역엔 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아지겠고, 비와 함께 강풍이 동반할 가능성도 큽니다.



바닷가와 일부 내륙지역에는 초속 20m 이상의 강한 바람이 예상돼 해안가 접근을 자제하고, 대피 계획 점검 등 대비가 필요합니다.



지난달 집중호우로 많은 피해를 본 경남은 최근 호우로 지반이 약해진 곳에 추가 피해가 우려됩니다.



경상남도는 해양경찰 등 유관기관과 협력해 해수욕장과 계곡 등 피서객 안전관리와 통제에 나섰습니다.



또 관련 기관과 저수지 수위와 댐 방류 현황 등을 실시간으로 공유하면서 신속하게 대응하겠다는 계획입니다.



산사태 위험지와 하천 주변, 저지대 주택 주민들은 해 지기 전에 대피를 마치고, 피서객들도 기상 상황을 수시로 확인해 줄 것을 당부했습니다.



지금까지 경남 창원 마산항에서 KBS 뉴스 김효경입니다.



