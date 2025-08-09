가평 폭우 수색 현장서 남성 시신 1구 발견

동영상 고정 취소

지난달 20일 폭우로 실종자가 발생했던 경기도 가평에서 남성 시신 1구가 발견됐습니다.



경기북부소방본부는 오늘 오후 1시 반쯤 가평군 청평면 북한강변에서 토사에 묻혀있던 남성 시신 1구를 발견해 신원을 확인하고 있다고 밝혔습니다.



가평 지역에선 지난달 20일 폭우가 쏟아지며 사망자와 실종자가 발생했고, 현재까지 남은 실종자는 덕현리 강변에서 급류에 휩쓸린 것으로 추정되는 50대 남성 1명입니다.



