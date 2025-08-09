[특보 날씨] 오늘, 남부지방 집중호우 주의

동영상 고정 취소

현재 충청과 남부지방에 비가 내리고 있습니다.



앞으로 서해상에서 강하게 발달한 비구름이 다가와 빗줄기는 점차 더 굵어지겠습니다.



현재 전남을 중심으로 호우 특보가 내려져 있고, 특보는 남부지방으로 더 확대될 것으로 보입니다.



이번 비는 내일 낮에 대부분 그치겠습니다.



예상되는 비의 양은 남부 지방에 50에서 100mm, 많은 곳은 200mm가 넘겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 23도, 부산 24도로 오늘보다 조금 낮겠습니다.



한낮 기온은 서울 33도, 대전 32도, 광주와 대구 30도로 오늘보다 2~4도 정도 높겠습니다.



바다의 물결은 대부분 해상에서 최고 3m 안팎으로 높게 일겠습니다.



월요일에는 대부분 지역에서 소나기가 오겠고, 화요일에는 또다시 전국에 비가 내려 중부지방은 목요일까지 길게 이어지겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



최현미 기상캐스터/그래픽:박혜령/진행:이주현



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!