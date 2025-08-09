대통령실, 조국 사면 여부에 “12일 국무회의서 윤곽 드러날 것”

오는 8.15 광복절을 앞두고 조국 전 조국혁신당 대표가 특별사면 대상이 되는지 관심이 쏠리는 가운데, 대통령실은 최종 명단은 오는 12일 국무회의에 결정된다는 입장을 밝혔습니다.



강유정 대통령실 대변인은 오늘(9일) 용산 대통령실에서 진행된 브리핑에서 ‘이 대통령이 사면심사위의 보고를 받았는지 등을 묻는 질문에 “사면과 관련해서는 보고 여부 등 특별한 이야기를 들은 바 없다”고 밝혔습니다.



그러면서 “오는 12일 국무회의를 거쳐서 최종적으로 사면 대상자 명단이 나올 때 윤곽이 드러날 것으로 여겨진다”고 말했습니다.



법무부 사면심사위는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 광복절 특별사면·복권 대상자로 결정한 것으로 알려졌습니다.



최종 사면·복권 대상 명단은 이 대통령 주재로 열리는 오는 12일 국무회의에서 심의·의결을 거쳐 확정됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!