재난·기후·환경

밤사이 남부·제주에 많은 비…내일 오전부터 그쳐

입력 2025.08.09 (18:15) 수정 2025.08.09 (18:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘 밤부터 내일까지 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 오겠습니다.

예상되는 강수량은 경상·전라권 50~100mm, 제주 30~100mm 전북 남부 20~60mmm, 충청 남부 5~40mm, 수도권과 강원도가 5mm 미만 등입니다.

특히 전남과 경남 남해안 지역의 경우 최대 150mm 이상 많은 비가 내리는 곳도 있겠습니다.

비는 내일 오전 전남권과 충청권부터 그치기 시작해, 오후에는 전북과 경상권, 제주도에서도 차차 갤 것으로 보입니다.

내일 아침 기온은 서울 22도, 부산·광주 24도 등 전국이 19도에서 25도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.

낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 28도에서 33도로 오늘보다 2도에서 6도 정도 높겠습니다.

기상청은 비가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 습하고 체감온도가 높은 날씨가 당분간 이어지겠다면서 건강관리에 주의를 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 밤사이 남부·제주에 많은 비…내일 오전부터 그쳐
    • 입력 2025-08-09 18:15:29
    • 수정2025-08-09 18:58:56
    재난·기후·환경
오늘 밤부터 내일까지 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 오겠습니다.

예상되는 강수량은 경상·전라권 50~100mm, 제주 30~100mm 전북 남부 20~60mmm, 충청 남부 5~40mm, 수도권과 강원도가 5mm 미만 등입니다.

특히 전남과 경남 남해안 지역의 경우 최대 150mm 이상 많은 비가 내리는 곳도 있겠습니다.

비는 내일 오전 전남권과 충청권부터 그치기 시작해, 오후에는 전북과 경상권, 제주도에서도 차차 갤 것으로 보입니다.

내일 아침 기온은 서울 22도, 부산·광주 24도 등 전국이 19도에서 25도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.

낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 28도에서 33도로 오늘보다 2도에서 6도 정도 높겠습니다.

기상청은 비가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 습하고 체감온도가 높은 날씨가 당분간 이어지겠다면서 건강관리에 주의를 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이슬기
이슬기 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

전남 남해안 호우 경보…내일까지 최대 200mm

전남 남해안 호우 경보…내일까지 최대 200mm
이 시각 비 상황은?

이 시각 비 상황은?
특검 “‘김건희 문고리 3인방’ 휴대전화 초기화”…증거 인멸 우려 강조

특검 “‘김건희 문고리 3인방’ 휴대전화 초기화”…증거 인멸 우려 강조
이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 빠르게 직보하라”

이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 빠르게 직보하라”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.