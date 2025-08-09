밤사이 남부·제주에 많은 비…내일 오전부터 그쳐

오늘 밤부터 내일까지 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 오겠습니다.



예상되는 강수량은 경상·전라권 50~100mm, 제주 30~100mm 전북 남부 20~60mmm, 충청 남부 5~40mm, 수도권과 강원도가 5mm 미만 등입니다.



특히 전남과 경남 남해안 지역의 경우 최대 150mm 이상 많은 비가 내리는 곳도 있겠습니다.



비는 내일 오전 전남권과 충청권부터 그치기 시작해, 오후에는 전북과 경상권, 제주도에서도 차차 갤 것으로 보입니다.



내일 아침 기온은 서울 22도, 부산·광주 24도 등 전국이 19도에서 25도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 28도에서 33도로 오늘보다 2도에서 6도 정도 높겠습니다.



기상청은 비가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 습하고 체감온도가 높은 날씨가 당분간 이어지겠다면서 건강관리에 주의를 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!