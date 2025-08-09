전북에 최대 100㎜ 넘는 비…전북도, 비상 1단계 가동

전북 지역에 내일까지 많게는 100㎜ 넘는 비가 내릴 것으로 예보돼 주의해야 합니다.



전주기상지청은 "오늘(9일) 오전부터 전북 서부를 중심으로 약한 비가 내리고 있으며, 점차 모든 시군으로 확대되겠다"고 밝혔습니다.



예상 강수량은 20~80㎜, 전북 남부 등 많이 내리는 곳은 100㎜ 이상입니다.



특히 오늘 늦은 오후부터 내일 아침 사이에 남부를 중심으로 시간당 최대 50㎜의 집중호우가 쏟아지겠습니다.



고창, 부안, 장수, 임실, 순창, 정읍, 남원 7개 시군에는 호우예비특보가 내려져 있습니다.



전북도는 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동하고, 인명 피해가 일어날 수 있는 야영장 통제 등 대응에 나섰습니다.



짧은 시간에 많은 비가 예보된 만큼 하천이나 갑자기 무너질 수 있는 옹벽에는 가까이 가지 말아야 합니다.



빗물에 잠길 수 있어 가급적 지하차도를 이용하지 말아야 하며, 운전할 때는 속도를 줄이고 안전거리를 넉넉히 둬야 합니다.



또 농작물이나 시설물 피해가 있더라도 집중호우가 쏟아질 때는 접근하지 말아야 합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



