[특보] 남부 5개 시도 산사태 위기경보 ‘경계’ 발령

부산과 광주, 울산, 전남, 경남의 산사태 위기경보 수준이 '주의'에서 '경계' 단계로 상향됐습니다.



산림청은 산사태 재난에 선제적으로 대응하기 위해 오늘(9일) 오후 3시를 기해 남부지방 5개 시도의 산사태 위기경보를 '경계' 단계로 올렸다고 밝혔습니다.



현재 산사태 위기경보 '주의' 단계는 경계 단계 지역을 제외한 나머지 전국 12개 시도에 발령 중입니다.



