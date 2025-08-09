[특보] 최대 150mm 이상…이 시각 경남은?

동영상 고정 취소

[앵커]



남부 지역을 지나는 강한 비구름대의 영향으로 경남 지역에도 오늘 밤부터 내일까지 최대 150밀리미터의 비가 내리겠습니다.



또, 강한 바람도 불 것으로 보여 시설물 피해도 우려되는데요.



현장에 나가 있는 취재기자 연결합니다.



김효경 기자, 지금 상황 어떻습니까?



[리포트]



네, 전 지금 경남 창원 마산항에 나와 있습니다.



이곳은 오후부터 잔뜩 흐린 가운데, 빗줄기가 시시각각 굵어졌다 가늘어졌다를 반복하면서, 쉬지 않고 비가 내리고 있습니다.



아직까지 바람은 비교적 잔잔하게 불고 있지만 비 예보를 확인한 어선들은 일찌감치 선착장에 정박하고 있습니다.



현재 경남 통영과 거제, 남해, 해안 지역에 호우주의보가 발효됐습니다.



기상청은 내일(9일)까지 경남에는 50~100mm 가량, 특히 남해안 지역은150mm 이상 많은 비가 내리겠다고 예보했는데요.



지금까지 내린 비의 양은 남해 상주가 48.5mm, 통영 사량도 46mm 등으로 아직 많지는 않습니다.



하지만, 내일(10일) 새벽 시간에 많은 비가 집중될 것으로 예상됩니다.



경남 전역엔 시간당 30~50mm, 최대 70밀리미터의 강한 비와 함께 강풍이 동반할 가능성도 큽니다.



바닷가와 일부 내륙지역에는 초속 15m 이상의 강한 바람이 예상돼 해안가 접근을 자제하고, 대피 계획 점검 등 대비가 필요합니다.



지난달 집중호우로 많은 피해를 본 경남은 최근 호우로 지반이 약해진 곳에 추가 피해가 우려됩니다.



경상남도는 해양경찰 등 유관기관과 협력해 해수욕장과 계곡 등 피서객 안전관리와 통제에 나섰습니다.



또 관련 기관과 저수지 수위와 댐 방류 현황 등을 실시간으로 공유하면서 신속하게 대응하겠다는 계획입니다.



산사태 위험지와 하천 주변, 저지대 주택 주민들은 신속히 대피할 수 있도록 미리 준비하고, 피서객들도 수시로 기상 상황을 확인할 필요가 있습니다.



지금까지 경남 창원 마산항에서 KBS 뉴스 김효경입니다.



촬영기자:최현진/영상편집:김진용



