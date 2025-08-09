국제

인도 “5월 파키스탄 전투기 5대·대형 군용기 1대 격추했다”

입력 2025.08.09 (19:05) 수정 2025.08.09 (19:15)

인도 공군이 파키스탄과 교전에서 파키스탄 전투기 5대와 대형 군용기 1대를 격추했다고 밝혔습니다.

로이터 통신과 현지 매체 NDTV에 따르면 A.P. 싱 인도 공군 참모총장은 현지 시각 9일, 한 행사 연설에서 “우리는 (파키스탄) 전투기 최소 5대와 대형 항공기 1대를 격추한 사실을 확인했다”고 말했습니다.

지난 5월 양국 교전 이후 인도 측이 상대에 준 피해 규모를 밝힌 것은 이번이 처음입니다.

싱 총장은 파키스탄군의 격추된 대형 항공기가 공중조기경보통제기(AWACS)일 가능성이 있으며 인도군은 약 300㎞ 거리에서 이 항공기를 공격했다고 전했습니다.

특히 격추 대부분을 인도의 러시아제 S-400 지대공 미사일로 수행했다고 설명했습니다.

싱 총장은 “이것은 사실상 기록상 역대 최대 규모의 지대공 격추”라고 말했고, 현역 공군 장교들과 참전용사 등 행사 참석자들의 박수가 터져 나왔다고 로이터는 전했습니다.

그는 “우리의 방공 시스템은 훌륭한 성과를 거뒀다. 최근 도입한 S-400 시스템이 판도를 완전히 바꿔놨다”고 강조했습니다.

이어 “이 시스템의 사거리 덕분에 파키스탄 항공기는 장거리 활강 폭탄과 같은 무기를 사용할 수 없었다”면서 “파키스탄은 (인도의 방공)시스템을 뚫을 수 없었기 때문에 어떤 무기도 쓸 수 없었다”고 말했습니다.

싱 총장은 또 인도 공군이 파키스탄 중부 자코바바드와 남부 볼라리의 격납고도 공습했다고 밝혔습니다.

이를 통해 미국산 F-16으로 추정되는 파키스탄 측 전투기 몇 대를 파괴하고 볼라리에서 또 다른 공중조기경보통제기를 파괴한 것으로 추정된다고 말했습니다.

이처럼 인도군이 파키스탄군에 엄청난 피해를 줬기 때문에 파키스탄은 무력 충돌이 계속되면 더 큰 대가를 치러야 할 것임을 깨달았다고 싱 총장은 전했습니다.

또 이에 따라 파키스탄 측이 휴전을 요청하게 됐다고 덧붙였습니다.

그는 다만 격추한 전투기 기종에 대해서는 언급하지 않았습니다.

그간 파키스탄 측은 이 교전에서 프랑스산 라팔 전투기를 포함해 인도 항공기 6대를 격추했다고 주장했고, 이에 인도 측은 일부 손실을 인정하면서도 6대가 격추된 것은 사실이 아니라고 부인했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

