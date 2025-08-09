뉴스 7

[특보 날씨] 밤사이 남부지방 집중호우…안전사고 유의

입력 2025.08.09 (19:07) 수정 2025.08.09 (19:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

남부지방의 빗줄기는 한 시간 전보단 약해졌습니다.

하지만 서해상에서 강하게 발달한 비구름이 점차 다가와 다시 강한 비가 쏟아지겠습니다.

현재 전남을 중심으로 호우 특보가 내려져 있고, 특보는 남부지방으로 더 확대될 것으로 보입니다.

내일까지 전남과 경남엔 50~100mm, 남해안에는 최대 150mm 이상 많은 비가 예상됩니다.

이번 비는 내일 낮에 대부분 잦아들겠고, 중부지방은 대체로 맑겠습니다.

내일 아침 기온은 서울이 22도, 부산 24도로 오늘보다 조금 낮겠습니다.

한낮 기온은 서울과 대전 32도, 광주와 대구 31도로 오늘보다 2~6도 정도 높겠습니다.

바다의 물결은 제주 남쪽 먼바다에서 최고 4m로 매우 높게 일겠습니다.

월요일에는 대부분 지역에서 소나기가 내리겠고, 다음 주 중반까진 비가 자주 내리겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:박혜령/진행:이주현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [특보 날씨] 밤사이 남부지방 집중호우…안전사고 유의
    • 입력 2025-08-09 19:07:18
    • 수정2025-08-09 19:14:52
    뉴스 7
남부지방의 빗줄기는 한 시간 전보단 약해졌습니다.

하지만 서해상에서 강하게 발달한 비구름이 점차 다가와 다시 강한 비가 쏟아지겠습니다.

현재 전남을 중심으로 호우 특보가 내려져 있고, 특보는 남부지방으로 더 확대될 것으로 보입니다.

내일까지 전남과 경남엔 50~100mm, 남해안에는 최대 150mm 이상 많은 비가 예상됩니다.

이번 비는 내일 낮에 대부분 잦아들겠고, 중부지방은 대체로 맑겠습니다.

내일 아침 기온은 서울이 22도, 부산 24도로 오늘보다 조금 낮겠습니다.

한낮 기온은 서울과 대전 32도, 광주와 대구 31도로 오늘보다 2~6도 정도 높겠습니다.

바다의 물결은 제주 남쪽 먼바다에서 최고 4m로 매우 높게 일겠습니다.

월요일에는 대부분 지역에서 소나기가 내리겠고, 다음 주 중반까진 비가 자주 내리겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:박혜령/진행:이주현
최현미
최현미 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

전남 남해안 호우 경보…내일까지 최대 200mm

전남 남해안 호우 경보…내일까지 최대 200mm
이 시각 비 상황은?

이 시각 비 상황은?
특검 “‘김건희 문고리 3인방’ 휴대전화 초기화”…증거 인멸 우려 강조

특검 “‘김건희 문고리 3인방’ 휴대전화 초기화”…증거 인멸 우려 강조
이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 빠르게 직보하라”

이 대통령 “모든 산재 사망 사고, 최대한 빠르게 직보하라”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.