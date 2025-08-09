[특보 날씨] 밤사이 남부지방 집중호우…안전사고 유의
입력 2025.08.09 (19:07) 수정 2025.08.09 (19:14)
남부지방의 빗줄기는 한 시간 전보단 약해졌습니다.
하지만 서해상에서 강하게 발달한 비구름이 점차 다가와 다시 강한 비가 쏟아지겠습니다.
현재 전남을 중심으로 호우 특보가 내려져 있고, 특보는 남부지방으로 더 확대될 것으로 보입니다.
내일까지 전남과 경남엔 50~100mm, 남해안에는 최대 150mm 이상 많은 비가 예상됩니다.
이번 비는 내일 낮에 대부분 잦아들겠고, 중부지방은 대체로 맑겠습니다.
내일 아침 기온은 서울이 22도, 부산 24도로 오늘보다 조금 낮겠습니다.
한낮 기온은 서울과 대전 32도, 광주와 대구 31도로 오늘보다 2~6도 정도 높겠습니다.
바다의 물결은 제주 남쪽 먼바다에서 최고 4m로 매우 높게 일겠습니다.
월요일에는 대부분 지역에서 소나기가 내리겠고, 다음 주 중반까진 비가 자주 내리겠습니다.
날씨 정보 전해드렸습니다.
최현미 기상캐스터/그래픽:박혜령/진행:이주현
최현미 기상캐스터 choihm@kbs.co.kr최현미 기상캐스터의 기사 모음
