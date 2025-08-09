서울 상계역 부근 고깃집서 화재…30분 만에 완진
입력 2025.08.09 (19:21) 수정 2025.08.09 (19:22)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(9일) 오후 5시 50분쯤, 서울 노원구 상계역 인근의 한 고깃집에서 불이 났습니다.
소방당국은 '주방 안쪽에서 불이 난 것 같다'는 신고를 받고, 소방대원 48명과 차량 14대를 동원해 40여 분 만에 진화 작업을 마쳤습니다.
인명 피해는 없었습니다.
경찰과 소방당국은 주방 환풍구에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
소방당국은 '주방 안쪽에서 불이 난 것 같다'는 신고를 받고, 소방대원 48명과 차량 14대를 동원해 40여 분 만에 진화 작업을 마쳤습니다.
인명 피해는 없었습니다.
경찰과 소방당국은 주방 환풍구에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 서울 상계역 부근 고깃집서 화재…30분 만에 완진
-
- 입력 2025-08-09 19:21:01
- 수정2025-08-09 19:22:21
오늘(9일) 오후 5시 50분쯤, 서울 노원구 상계역 인근의 한 고깃집에서 불이 났습니다.
소방당국은 '주방 안쪽에서 불이 난 것 같다'는 신고를 받고, 소방대원 48명과 차량 14대를 동원해 40여 분 만에 진화 작업을 마쳤습니다.
인명 피해는 없었습니다.
경찰과 소방당국은 주방 환풍구에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
소방당국은 '주방 안쪽에서 불이 난 것 같다'는 신고를 받고, 소방대원 48명과 차량 14대를 동원해 40여 분 만에 진화 작업을 마쳤습니다.
인명 피해는 없었습니다.
경찰과 소방당국은 주방 환풍구에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
-
-
김청윤 기자 cyworld@kbs.co.kr김청윤 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.