서울 상계역 부근 고깃집서 화재…30분 만에 완진

오늘(9일) 오후 5시 50분쯤, 서울 노원구 상계역 인근의 한 고깃집에서 불이 났습니다.



소방당국은 '주방 안쪽에서 불이 난 것 같다'는 신고를 받고, 소방대원 48명과 차량 14대를 동원해 40여 분 만에 진화 작업을 마쳤습니다.



인명 피해는 없었습니다.



경찰과 소방당국은 주방 환풍구에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



