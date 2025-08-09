경기 안성서 버스·승용차 충돌…1명 숨져

오늘(9일) 오후 5시 40분쯤, 경기 안성시의 한 도로에서 버스와 승용차가 정면 충돌했습니다.



이 사고로 승용차 운전자인 30대 러시아 국적 남성이 숨졌습니다.



또 승용차 동승자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 버스 기사와 승객도 다쳐 치료를 받고 있습니다.



경찰은 버스와 승용차 중 1대가 중앙선을 침범하면서 사고가 난 것으로 보고, 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기도 소방재난본부 제공]



