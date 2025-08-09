국제

미 뉴욕 타임스 스퀘어서 새벽 총격 사건…3명 부상

입력 2025.08.09 (20:45) 수정 2025.08.09 (20:46)

미국 뉴욕 맨해튼 중심가의 다중 밀집 지역인 타임스 스퀘어에서 총격 사건이 일어나 3명이 다쳤다고 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론이 보도했습니다.

경찰에 따르면 현지 시각 9일 오전 1시 30분쯤 타임스퀘어에서 총격 사건이 일어나 각각 19세와 65세 남성이 하반신에 총상을 입고 18세 여성이 목에 찰과상을 입었습니다.

이들은 모두 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며, 생명에 지장은 없는 상태입니다.

경찰은 현장에서 17세 용의자를 체포하고 총기를 압수해 구금한 뒤 조사 중이라고 ABC 방송 등 현지 언론들이 전했습니다.

경찰은 용의자가 총기를 꺼내 쏘기 직전에 피해자 중 한 명과 말다툼을 했다는 목격자 증언 등을 바탕으로 정확한 범행 동기를 조사 중입니다.

뉴욕에서는 지난달 28일 세계 최대 사모펀드 운용사 블랙스톤 등이 입주한 고층 건물에서 20대 남성이 총기를 난사해 경찰 1명을 포함해 4명이 숨지는 사건이 있었습니다.

총기 난사가 발생한 건물은 타임스 스퀘어 인근입니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

