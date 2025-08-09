전남 남해안 호우 경보…10일까지 최대 150mm

동영상 고정 취소

[앵커]



삼복더위의 마지막인 말복인 오늘(9일) 무더위 대신 폭우 소식으로 시작하겠습니다.



오늘 오전 제주와 전남 지역에서 시작된 비가, 부산과 울산, 경남 등 남부 전역으로 확대됐습니다.



호우가 예상된 지역에 취재기자를 집중적으로 배치했습니다.



먼저 광주로 가겠습니다.



백미선 기자. 지금 광주 전남 쪽 상황 어떻습니까



[리포트]



오늘 오전부터 내린 비가 이 시각까지 이어지고 있습니다.



저녁이 되면서 잠시 소강상태에 들었던 빗줄기는 시간이 가면서 점차 강해지고 있습니다.



전남 완도와 흑산도, 홍도에는 호우 경보가 내려졌습니다.



나주, 화순, 고흥, 해남, 함평, 목포 등에는 호우주의보가 내려져 있습니다.



광주를 비롯해 담양과 곡성, 구례, 장성 등지에는 예비 특보가 내려진 상태입니다.



비는 남부 해안에서 시작해 점차 내륙으로 확대되고 있는데 지금까지 강수량은 완도 여서도에 104.5mm, 보성 66, 해남 43.2, 진도 35.7mm 등입니다.



밤 늦게부터는 빗줄기가 더 굵어지면서 시간당 강우량도 늘겠습니다.



기상청은 내일(10일)까지 광주와 전남에 50에서 100mm의 비가 오겠고, 해안가 등 많은 곳은 150mm까지도 내릴 것으로 예보했습니다.



특히 일부 지역에는 시간당 30에서 50, 최대 70mm 안팎의 폭우가 쏟아질 것으로 보고 피해 대비를 당부했습니다.



'주의' 단계였던 광주와 전남 지역의 산사태 위기 경보는 '경계’단계로 상향됐습니다.



지금까지 광주광역시 서구 광주 천변에서 KBS 뉴스 백미선입니다.



촬영기자:김선오/영상편집:이성훈



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!