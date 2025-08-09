이 시각 남부 비 상황은?

동영상 고정 취소

[앵커]



특히 전남 지역이 그렇습니다만 오늘(9일) 큰 비가 예상된 곳 대부분이 일주일 전 폭우의 피해를 입었던 지역입니다.



재난미디어센터 연결하겠습니다.



이세흠 기자! 아직 피해 복구도 끝나지 않았을텐데 걱정이 많으실 것 같습니다.



특히 어느 지역이 긴장해야 합니까?



[기자]



네 먼저 레이더 영상 보면서 설명드리겠습니다.



오늘 오후 남해안을 중심으로 많은 비를 뿌렸던 붉은색 비구름대는 현재 한반도 남동 해상으로 대부분 빠져나갔습니다.



지금은 남부지방과 충청 등 중부 일부 지역에 시간당 10mm 미만의 약한 비만 이어지고 있습니다.



지금 소강상태를 보이고 있는 비는 오늘 밤, 서쪽 해상에 위치한 비구름이 들어오면서 다시 강해질 전망입니다.



비구름의 가장 강한 부분은 시간당 50mm 강도의 비를 뿌리며 지나겠는데요.



비구름의 이동 양상을 보면 남부 내륙보다는 주로 남해안 지역이 될 것으로 보입니다.



오늘 비는 마치 장마 때처럼 정체전선이 발달했기 때문인데요.



전선의 북쪽에선 차고 건조한 공기가 계속해서 내려오고 남쪽 고기압과의 경계도 밤사이 천천히 내려가면서 새벽까지 남해안을 중심으로 비를 뿌리고 전선은 남하할 것으로 보입니다.



[앵커]



상당량의 비가 더 예보된 만큼 아직 마음을 놓을 때가 아니란 얘기네요.



오늘 가장 많이 비가 내린 곳은 어디에요?



[기자]



네, 그렇습니다.



오늘 누적 강수량을 보면 남해안을 중심으로 최대 100mm에 가까운 비가 내렸고요.



가장 많은 비가 내린 곳은 전남 완도군 청산도에 100mm 넘는 비가 내렸습니다.



호우 특보 상황도 살펴보겠습니다.



많은 비가 이어질 거로 보이는 전남 도서 지역에는 호우 경보가 내려져 있고요.



그 밖의 전남과 경남 해안 지역에도 호우 주의보가 내려져 있습니다.



기상청은 오늘 자정까지 그 밖의 남부지방에도 호우 특보가 내려질 수 있겠다며 호우 예비 특보를 발령한 상탭니다.



내일(10일)까지 예상 강수량도 보겠습니다.



오늘 오후 5시에 나온 예보인데요.



전남과 경남 남해안에는 150mm 넘는 비가 내리겠고, 전남 내륙과 부산, 울산 등에도 곳에 따라 120mm 이상이 예보됐습니다.



중부지방은 충남이 최대 40mm, 수도권과 강원은 5mm 안팎으로 많지 않겠습니다.



많은 비가 예보되면서 산림청은 오늘 오후 전남과 경남, 광주, 부산 등의 산사태 위기경보를 '경계' 단계로 상향 발령했습니다.



밤사이 강하고, 많은 비가 예상되는 만큼, 비 영향권에 계신 분들은 재난 문자를 수시로 확인하고, 필요할 경우 신속히 대피할 수 있도록 미리 대비하는 게 좋겠습니다.



지금까지 재난미디어센터에서 전해드렸습니다.



