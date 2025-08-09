뉴스 9

이 시각 남부 비 상황은?

입력 2025.08.09 (21:06) 수정 2025.08.09 (21:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

내일까지 최대 150mm 이상…이 시각 경남은?

내일까지 최대 150mm 이상…이 시각 경남은?
장마 뒤 폭우…기후변화가 부른 ‘장마’ 논의

장마 뒤 폭우…기후변화가 부른 ‘장마’ 논의

다음
[앵커]

특히 전남 지역이 그렇습니다만 오늘(9일) 큰 비가 예상된 곳 대부분이 일주일 전 폭우의 피해를 입었던 지역입니다.

재난미디어센터 연결하겠습니다.

이세흠 기자! 아직 피해 복구도 끝나지 않았을텐데 걱정이 많으실 것 같습니다.

특히 어느 지역이 긴장해야 합니까?

[기자]

네 먼저 레이더 영상 보면서 설명드리겠습니다.

오늘 오후 남해안을 중심으로 많은 비를 뿌렸던 붉은색 비구름대는 현재 한반도 남동 해상으로 대부분 빠져나갔습니다.

지금은 남부지방과 충청 등 중부 일부 지역에 시간당 10mm 미만의 약한 비만 이어지고 있습니다.

지금 소강상태를 보이고 있는 비는 오늘 밤, 서쪽 해상에 위치한 비구름이 들어오면서 다시 강해질 전망입니다.

비구름의 가장 강한 부분은 시간당 50mm 강도의 비를 뿌리며 지나겠는데요.

비구름의 이동 양상을 보면 남부 내륙보다는 주로 남해안 지역이 될 것으로 보입니다.

오늘 비는 마치 장마 때처럼 정체전선이 발달했기 때문인데요.

전선의 북쪽에선 차고 건조한 공기가 계속해서 내려오고 남쪽 고기압과의 경계도 밤사이 천천히 내려가면서 새벽까지 남해안을 중심으로 비를 뿌리고 전선은 남하할 것으로 보입니다.

[앵커]

상당량의 비가 더 예보된 만큼 아직 마음을 놓을 때가 아니란 얘기네요.

오늘 가장 많이 비가 내린 곳은 어디에요?

[기자]

네, 그렇습니다.

오늘 누적 강수량을 보면 남해안을 중심으로 최대 100mm에 가까운 비가 내렸고요.

가장 많은 비가 내린 곳은 전남 완도군 청산도에 100mm 넘는 비가 내렸습니다.

호우 특보 상황도 살펴보겠습니다.

많은 비가 이어질 거로 보이는 전남 도서 지역에는 호우 경보가 내려져 있고요.

그 밖의 전남과 경남 해안 지역에도 호우 주의보가 내려져 있습니다.

기상청은 오늘 자정까지 그 밖의 남부지방에도 호우 특보가 내려질 수 있겠다며 호우 예비 특보를 발령한 상탭니다.

내일(10일)까지 예상 강수량도 보겠습니다.

오늘 오후 5시에 나온 예보인데요.

전남과 경남 남해안에는 150mm 넘는 비가 내리겠고, 전남 내륙과 부산, 울산 등에도 곳에 따라 120mm 이상이 예보됐습니다.

중부지방은 충남이 최대 40mm, 수도권과 강원은 5mm 안팎으로 많지 않겠습니다.

많은 비가 예보되면서 산림청은 오늘 오후 전남과 경남, 광주, 부산 등의 산사태 위기경보를 '경계' 단계로 상향 발령했습니다.

밤사이 강하고, 많은 비가 예상되는 만큼, 비 영향권에 계신 분들은 재난 문자를 수시로 확인하고, 필요할 경우 신속히 대피할 수 있도록 미리 대비하는 게 좋겠습니다.

지금까지 재난미디어센터에서 전해드렸습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 시각 남부 비 상황은?
    • 입력 2025-08-09 21:06:47
    • 수정2025-08-09 21:39:25
    뉴스 9
[앵커]

특히 전남 지역이 그렇습니다만 오늘(9일) 큰 비가 예상된 곳 대부분이 일주일 전 폭우의 피해를 입었던 지역입니다.

재난미디어센터 연결하겠습니다.

이세흠 기자! 아직 피해 복구도 끝나지 않았을텐데 걱정이 많으실 것 같습니다.

특히 어느 지역이 긴장해야 합니까?

[기자]

네 먼저 레이더 영상 보면서 설명드리겠습니다.

오늘 오후 남해안을 중심으로 많은 비를 뿌렸던 붉은색 비구름대는 현재 한반도 남동 해상으로 대부분 빠져나갔습니다.

지금은 남부지방과 충청 등 중부 일부 지역에 시간당 10mm 미만의 약한 비만 이어지고 있습니다.

지금 소강상태를 보이고 있는 비는 오늘 밤, 서쪽 해상에 위치한 비구름이 들어오면서 다시 강해질 전망입니다.

비구름의 가장 강한 부분은 시간당 50mm 강도의 비를 뿌리며 지나겠는데요.

비구름의 이동 양상을 보면 남부 내륙보다는 주로 남해안 지역이 될 것으로 보입니다.

오늘 비는 마치 장마 때처럼 정체전선이 발달했기 때문인데요.

전선의 북쪽에선 차고 건조한 공기가 계속해서 내려오고 남쪽 고기압과의 경계도 밤사이 천천히 내려가면서 새벽까지 남해안을 중심으로 비를 뿌리고 전선은 남하할 것으로 보입니다.

[앵커]

상당량의 비가 더 예보된 만큼 아직 마음을 놓을 때가 아니란 얘기네요.

오늘 가장 많이 비가 내린 곳은 어디에요?

[기자]

네, 그렇습니다.

오늘 누적 강수량을 보면 남해안을 중심으로 최대 100mm에 가까운 비가 내렸고요.

가장 많은 비가 내린 곳은 전남 완도군 청산도에 100mm 넘는 비가 내렸습니다.

호우 특보 상황도 살펴보겠습니다.

많은 비가 이어질 거로 보이는 전남 도서 지역에는 호우 경보가 내려져 있고요.

그 밖의 전남과 경남 해안 지역에도 호우 주의보가 내려져 있습니다.

기상청은 오늘 자정까지 그 밖의 남부지방에도 호우 특보가 내려질 수 있겠다며 호우 예비 특보를 발령한 상탭니다.

내일(10일)까지 예상 강수량도 보겠습니다.

오늘 오후 5시에 나온 예보인데요.

전남과 경남 남해안에는 150mm 넘는 비가 내리겠고, 전남 내륙과 부산, 울산 등에도 곳에 따라 120mm 이상이 예보됐습니다.

중부지방은 충남이 최대 40mm, 수도권과 강원은 5mm 안팎으로 많지 않겠습니다.

많은 비가 예보되면서 산림청은 오늘 오후 전남과 경남, 광주, 부산 등의 산사태 위기경보를 '경계' 단계로 상향 발령했습니다.

밤사이 강하고, 많은 비가 예상되는 만큼, 비 영향권에 계신 분들은 재난 문자를 수시로 확인하고, 필요할 경우 신속히 대피할 수 있도록 미리 대비하는 게 좋겠습니다.

지금까지 재난미디어센터에서 전해드렸습니다.
이세흠
이세흠 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

전남 남해안 호우 경보…10일까지 최대 150mm

전남 남해안 호우 경보…10일까지 최대 150mm
이 시각 남부 비 상황은?

이 시각 남부 비 상황은?
“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”

“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”
“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응

“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.