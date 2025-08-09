‘강원도 자랑스러운 청소년상’ 시상
입력 2025.08.09 (21:19) 수정 2025.08.09 (21:30)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원도는 오늘(9일) 한림대학교 일송아트홀에서 '제26회 강원특별자치도 자랑스러운 청소년상' 시상식을 열었습니다.
이 자리엔 강원도와 도교육청 관계자, 신중헌 KBS 춘천방송총국장을 비롯한 지역의 기관단체장 등 300여 명이 참석했습니다.
이 자리에선 문화예술과 과학기술, 봉사 등 7개 부분에서 청소년들이 상을 받았습니다.
이 자리엔 강원도와 도교육청 관계자, 신중헌 KBS 춘천방송총국장을 비롯한 지역의 기관단체장 등 300여 명이 참석했습니다.
이 자리에선 문화예술과 과학기술, 봉사 등 7개 부분에서 청소년들이 상을 받았습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘강원도 자랑스러운 청소년상’ 시상
-
- 입력 2025-08-09 21:19:56
- 수정2025-08-09 21:30:11
강원도는 오늘(9일) 한림대학교 일송아트홀에서 '제26회 강원특별자치도 자랑스러운 청소년상' 시상식을 열었습니다.
이 자리엔 강원도와 도교육청 관계자, 신중헌 KBS 춘천방송총국장을 비롯한 지역의 기관단체장 등 300여 명이 참석했습니다.
이 자리에선 문화예술과 과학기술, 봉사 등 7개 부분에서 청소년들이 상을 받았습니다.
이 자리엔 강원도와 도교육청 관계자, 신중헌 KBS 춘천방송총국장을 비롯한 지역의 기관단체장 등 300여 명이 참석했습니다.
이 자리에선 문화예술과 과학기술, 봉사 등 7개 부분에서 청소년들이 상을 받았습니다.
-
-
송승룡 기자 oberona@kbs.co.kr송승룡 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.