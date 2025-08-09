‘강원도 자랑스러운 청소년상’ 시상

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원도는 오늘(9일) 한림대학교 일송아트홀에서 '제26회 강원특별자치도 자랑스러운 청소년상' 시상식을 열었습니다.



이 자리엔 강원도와 도교육청 관계자, 신중헌 KBS 춘천방송총국장을 비롯한 지역의 기관단체장 등 300여 명이 참석했습니다.



이 자리에선 문화예술과 과학기술, 봉사 등 7개 부분에서 청소년들이 상을 받았습니다.



