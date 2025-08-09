전북 남부 밤새 시간당 30㎜ 안팎 집중호우

동영상 고정 취소

[앵커]



전남에 많은 비가 내리고 있는 있는 가운데, 전북지역도 남부를 중심으로 내일까지 많게는 80밀리미터 넘는 비가 올 전망입니다.



밤사이에 시간당 30밀리미터 안팎의 강한 비도 예보돼 있는데요.



취재기자 전화로 연결합니다.



서윤덕 기자, 자세한 비 상황 전해주시죠.



[리포트]



현재 전북에는 남원과 순창을 비롯한 남부지역을 중심으로 비가 내리고 있습니다.



지금까지 내린 비의 양은 남원 뱀사골이 14.5밀리미터로 가장 많습니다.



이어 순창 10.3, 고창 6.3, 임실 3.9밀리미터 등입니다.



전주기상지청은 밤사이 강하고 많은 비가 내릴 것으로 예보했는데요.



고창과 부안, 장수, 임실, 순창, 정읍, 남원 7개 시군에는 오늘 밤 호우 특보가 내려질 수 있습니다.



전북특별자치도는 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동했습니다.



전주가맥축제와 정읍물빛축제 오늘 일정을 모두 취소하고, 산사태 취약지역 등을 확인하고 있습니다.



비는 내일까지 이어지겠습니다.



예상 강수량은 전북 남부 20에서 60밀리미터, 많은 곳 80밀리미터 이상입니다.



전북 북부는 10에서 50밀리미터입니다.



특히 남부에는 내일 아침까지 시간당 30㎜ 안팎의 집중호우가 쏟아질 수 있어 피해 없도록 주의해야 합니다.



갑자기 불어날 수 있는 하천이나 계곡에는 가까이 가지 말아야 합니다.



땅이 흔들리거나 나무가 넘어지는 등 산사태 전조 증상이 나타나면 곧바로 피해야 합니다.



지금까지 KBS 뉴스 서윤덕입니다.



촬영기자:정종배



