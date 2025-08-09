곡성서 외국인 노동자 ‘의식 불명’

동영상 고정 취소

지게차에 깔린 외국인 노동자가 의식 불명 상태에 놓였습니다.



오늘 오전 8시 45분쯤 곡성군 월봉리의 한 농로에서 30대 외국인 노동자 D모씨가 지게차에 깔리는 사고가 났습니다.



D씨는 병원으로 옮겨졌지만 의식 불명상태인 것으로 전해졌습니다.



D씨는 지게차를 운전하던 중 차량이 옆으로 넘어지면서 다친 것으로 알려졌으며, 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



