곡성서 외국인 노동자 ‘의식 불명’
입력 2025.08.09 (21:24) 수정 2025.08.09 (21:32)
지게차에 깔린 외국인 노동자가 의식 불명 상태에 놓였습니다.
오늘 오전 8시 45분쯤 곡성군 월봉리의 한 농로에서 30대 외국인 노동자 D모씨가 지게차에 깔리는 사고가 났습니다.
D씨는 병원으로 옮겨졌지만 의식 불명상태인 것으로 전해졌습니다.
D씨는 지게차를 운전하던 중 차량이 옆으로 넘어지면서 다친 것으로 알려졌으며, 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
곡성서 외국인 노동자 '의식 불명'
입력 2025-08-09 21:24:16
수정2025-08-09 21:32:21
백미선 기자 bee@kbs.co.kr
