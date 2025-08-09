주차된 화물차에 30대 운전자 숨져
입력 2025.08.09 (21:24) 수정 2025.08.09 (21:32)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 새벽 5시 50분쯤 광주시 임암동의 한 초등학교 인근 도로에서 36살 A씨가 운전하던 승용차가 화물차를 들이 받는 사고가 났습니다.
A씨는 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.
경찰은 A씨가 주차된 화물차를 들이받아 사고를 낸 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
A씨는 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.
경찰은 A씨가 주차된 화물차를 들이받아 사고를 낸 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 주차된 화물차에 30대 운전자 숨져
-
- 입력 2025-08-09 21:24:41
- 수정2025-08-09 21:32:21
오늘 새벽 5시 50분쯤 광주시 임암동의 한 초등학교 인근 도로에서 36살 A씨가 운전하던 승용차가 화물차를 들이 받는 사고가 났습니다.
A씨는 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.
경찰은 A씨가 주차된 화물차를 들이받아 사고를 낸 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
A씨는 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.
경찰은 A씨가 주차된 화물차를 들이받아 사고를 낸 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
-
-
백미선 기자 bee@kbs.co.kr백미선 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.