주차된 화물차에 30대 운전자 숨져

동영상 고정 취소

오늘 새벽 5시 50분쯤 광주시 임암동의 한 초등학교 인근 도로에서 36살 A씨가 운전하던 승용차가 화물차를 들이 받는 사고가 났습니다.



A씨는 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.



경찰은 A씨가 주차된 화물차를 들이받아 사고를 낸 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!