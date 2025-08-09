여수시, 음식점 ‘위생’·‘친절도’ 합동점검

동영상 고정 취소

여수시가 시내 음식점의 불친절, 비위생 사례에 대한 전수 점검에 나섭니다.



여수시는 오는 11일부터 나흘간 보건소와 소비자 식품위생감시원 등 유관기관 합동으로 여수시내 모든 음식점의 위생 상태와 친절도를 점검하기로 했습니다.



최근 여수시에서는 유명 식당을 찾은 1인 손님에게 식사를 재촉하거나 잔반을 재사용하고, 숙박업소에서 걸레라고 젂인 수건이 투숙객에게 제공된 사실이 알려져 논란이 됐습니다.



