전라남도, 팽창식 구명조끼 보급…10월까지 신청
입력 2025.08.09 (21:25) 수정 2025.08.09 (21:33)
전라남도가 어선사고 인명피해를 줄이기 위해 팽창식 구명조끼를 보급합니다.
전라남도는 52억원을 투입해 도내 어선 소유자에 5만여 벌의 구명조끼를 보급합니다.
팽창식 구명조끼는 가볍고 부피가 작아 조업 중 착용시 불편이 적다는 장점이 있습니다.
구매 비용의 80%가 보조돼 1벌당 개인 부담액은 2만원이며, 10월까지 수협과 시군 읍면사무소 등에서 신청할 수 있습니다.
