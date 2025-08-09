전라남도, 팽창식 구명조끼 보급…10월까지 신청

동영상 고정 취소

전라남도가 어선사고 인명피해를 줄이기 위해 팽창식 구명조끼를 보급합니다.



전라남도는 52억원을 투입해 도내 어선 소유자에 5만여 벌의 구명조끼를 보급합니다.



팽창식 구명조끼는 가볍고 부피가 작아 조업 중 착용시 불편이 적다는 장점이 있습니다.



구매 비용의 80%가 보조돼 1벌당 개인 부담액은 2만원이며, 10월까지 수협과 시군 읍면사무소 등에서 신청할 수 있습니다.



