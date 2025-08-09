뉴스9(광주)

광주·전남 화물·고령자車 뒷바퀴 ‘조명등’

입력 2025.08.09 (21:26) 수정 2025.08.09 (21:33)

소형화물차나 고령자 운전 차량의 추돌 사고 예방을 위한 조명등 설치 사업이 진행됩니다.

한국교통안전공단 광주전남본부는 12월까지 순천에 등록된 고령자 운전 차량과 소형화물차를 중심으로 100대를 선정해 차량 하단 후면부에 LED를 설치할 계획입니다.

소형화물차나 고령자 운전 차량의 추돌 사고 예방을 위한 조명등 설치 사업이 진행됩니다.

한국교통안전공단 광주전남본부는 12월까지 순천에 등록된 고령자 운전 차량과 소형화물차를 중심으로 100대를 선정해 차량 하단 후면부에 LED를 설치할 계획입니다.
