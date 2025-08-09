광주·전남 화물·고령자車 뒷바퀴 ‘조명등’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

소형화물차나 고령자 운전 차량의 추돌 사고 예방을 위한 조명등 설치 사업이 진행됩니다.



한국교통안전공단 광주전남본부는 12월까지 순천에 등록된 고령자 운전 차량과 소형화물차를 중심으로 100대를 선정해 차량 하단 후면부에 LED를 설치할 계획입니다.



