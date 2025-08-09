광주·전남 화물·고령자車 뒷바퀴 ‘조명등’
입력 2025.08.09 (21:26) 수정 2025.08.09 (21:33)
소형화물차나 고령자 운전 차량의 추돌 사고 예방을 위한 조명등 설치 사업이 진행됩니다.
소형화물차나 고령자 운전 차량의 추돌 사고 예방을 위한 조명등 설치 사업이 진행됩니다.
최송현 기자 ssong@kbs.co.kr
