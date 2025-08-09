원광대병원 전공의 모집 공고…전북대병원도 공고 예정
입력 2025.08.09 (21:26)
복귀를 원하는 사직 전공의 등을 대상으로 한 하반기 전공의 모집에 따라 원광대병원이 전공의 80여 명을 모집하기로 하고 모레(11일) 홈페이지를 통해 공고합니다.
전북대병원도 구체적인 모집 규모 등을 공고할 예정입니다.
전국적으로 전공의 만 3천여 명을 모집할 예정인 가운데 사직 전공의들이 얼마나 복귀할지 관심이 쏠립니다.
전북대병원도 구체적인 모집 규모 등을 공고할 예정입니다.
전국적으로 전공의 만 3천여 명을 모집할 예정인 가운데 사직 전공의들이 얼마나 복귀할지 관심이 쏠립니다.
