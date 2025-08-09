정읍 공사장에서 40대 작업자 추락해 중상

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

어제(8일) 오후 4시 45분쯤 정읍시 수성동 세차장 신축 공사 현장에서 일하던 40대 남성이 4미터 높이 지붕에서 떨어졌습니다.



떨어진 남성은 머리 등을 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 공사 관계자를 상대로 안전 조치 여부 등을 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!