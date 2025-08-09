전북소방 “벌 쏘임 환자 8월 집중…주의”
입력 2025.08.09 (21:27) 수정 2025.08.09 (21:37)
벌 쏘임 사고가 8월에 집중된 것으로 나타나 주의해야 합니다.
전북도소방본부 자료를 보면, 지난 3년 동안 전북지역 벌 쏘임 환자는 천 6백여 명으로, 이 가운데 30 퍼센트가량이 8월에 발생했습니다.
소방본부는 벌에 쏘이면 벌침을 빼고 깨끗한 물로 씻어야 하며, 호흡곤란 등의 증상을 보일 경우 곧바로 119로 신고해야 한다고 강조했습니다.
서윤덕 기자 duck@kbs.co.kr
