전북 아파트값 상승 전주가 주도…익산은 하락 폭 커져

한국부동산원이 조사한 이달 첫째 주 아파트 가격 동향을 보면, 전북 지역 매매가격은 한 주 전보다 0.02퍼센트 올라 상승 폭을 키웠습니다.



전주시 덕진구 0.12퍼센트, 전주시 완산구 0.1퍼센트, 남원시 0.05퍼센트씩 오르며 상승을 이끌었습니다.



반면 익산시는 0.19퍼센트 떨어져 하락 폭이 커졌습니다.



2주 연속 보합세를 보였던 아파트 전셋값은 0.01퍼센트 상승 전환했습니다.



