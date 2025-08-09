뉴스9(대구)

“위안부 피해자를 기억해요”…‘기림의 날’ 기념식 열려

입력 2025.08.09 (21:37) 수정 2025.08.09 (21:53)

[앵커]

광복절 전날인 8월 14일은 일본군 위안부 문제를 알리고 피해자를 잊지 않기 위해 제정된 '일본군 위안부 피해자 기림의 날'입니다.

올해 기림의 날을 앞두고 위안부 할머니들을 기억하기 위한 기념식이 대구에서 열렸습니다.

정혜미 기자가 다녀왔습니다.

[리포트]

무더위 속에 삼삼오오 모인 시민들, 올해로 13번째 맞는 일본군 위안부 피해자 기림의 날 기념식입니다.

1991년 8월 14일 일본군 위안부 피해자인 고 김학순 할머니가 피해 사실을 처음 증언한 이후, 국제사회에 문제가 알려졌지만 여전히 일본 정부는 진정한 사과와 법적 배상에는 나서지 않고 있습니다.

대구·경북에 남은 위안부 피해 생존자는 단 두 명, 할머니들은 일본 정부의 법적 책임과 공식 사과를 간절히 바라고 있습니다.

[이용수/일본군 위안부 피해자 : "무슨 죄가 있습니까. 꼭 우리의 문제, 일본과의 배상 문제, 꼭 해결해 주시기를 간절히 바랍니다."]

굳은 표정의 소녀상을 쓰다듬으며 10대였던 자신에게 말을 거는 할머니,

[이용수/일본군 위안부 피해자 : "웃을 날이 곧 돌아올 거야, 주먹 펼 날이 돌아오고, 신발 신을 날이 돌아온다, 알겠지?"]

시민들은 하얀 카네이션을 소녀상 앞에 올리며, 피해 할머니들의 용기와 아픔을 마음에 새겼습니다.

[황성은/대구여자상업고등학교 2학년 : "한 사람의 학생이자 미래를 살아갈 청소년으로서 저는 다짐합니다. 이 고통을 잊지 않겠습니다. 이 기억을 외면하지 않겠습니다. 그리고 정의로운 세상을 위해 행동하겠습니다."]

위안부 피해 첫 증언이 나온 지 34년, 올해도 위안부 피해자들과 시민들은 일본 정부의 진정한 참회와 책임 있는 조치를 기다리고 있습니다.

KBS 뉴스 정혜미입니다.

촬영기자:백재민

