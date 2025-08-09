6월 대구 제조업 생산 넉 달 만에 반등
입력 2025.08.09 (21:39) 수정 2025.08.09 (21:52)
대구의 제조업 생산이 넉 달 만에 부진에서 벗어났습니다.
한국은행 대구경북본부가 집계한 지난 6월 대구의 제조업 생산은 전년 동월 대비 0.6% 늘어 넉 달 만에 반등했습니다.
업종별로는 기계 장비와 전기 장비, 자동차가 상승세를 이끌었습니다.
같은 기간 경북지역 제조업 생산도 기계 장비와 전자 장비 등의 호조로 9.3% 증가했습니다.
