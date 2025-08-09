포항~영덕 고속도로 공사 진척도 94%

동영상 고정 취소

올 연말 완공 예정인 동해안 고속도로 포항~영덕 구간 공사 진척도가 94%를 넘었습니다.



포항 흥해읍과 영덕 강구면을 잇는 이 도로는 왕복 4차로에 총연장 31㎞로, 터널 14개, 교량 37개가 포함됩니다.



완공되면 포항~영덕 간 이동 시간은 종전 50분에서 20분대로 줄고 물류비용도 절감될 것으로 기대됩니다.



