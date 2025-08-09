대전·세종·충남 곳곳 1mm 안팎 약한 비…당분간 더위
입력 2025.08.09 (21:41) 수정 2025.08.09 (22:03)
충남 남부를 중심으로 약한 비가 내리는 가운데, 오늘 대전과 세종, 충남 곳곳에 종일 1mm 안팎의 비가 내렸습니다.
비는 내일 새벽까지 대전과 충남 남부 지역에 5~40mm, 세종과 충남 북부 지역에 5mm 가량 더 내린 뒤 그치겠습니다.
비가 내리며 기온이 떨어져 폭염특보는 해제됐지만 당분간 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 더운 날씨는 이어지겠습니다.
내일 아침 최저기온은 20~23도, 낮 최고기온은 29~32도 분포로 예상됩니다.
- 입력 2025-08-09 21:41:54
- 수정2025-08-09 22:03:25
이연경 기자 yglee@kbs.co.kr
