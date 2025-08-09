대전·세종·충남 곳곳 1mm 안팎 약한 비…당분간 더위

동영상 고정 취소

충남 남부를 중심으로 약한 비가 내리는 가운데, 오늘 대전과 세종, 충남 곳곳에 종일 1mm 안팎의 비가 내렸습니다.



비는 내일 새벽까지 대전과 충남 남부 지역에 5~40mm, 세종과 충남 북부 지역에 5mm 가량 더 내린 뒤 그치겠습니다.



비가 내리며 기온이 떨어져 폭염특보는 해제됐지만 당분간 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 더운 날씨는 이어지겠습니다.



내일 아침 최저기온은 20~23도, 낮 최고기온은 29~32도 분포로 예상됩니다.



