LG, 한화와 1·2위 맞대결 8-1 압승…하반기 17승 3패 선두 질주

프로야구 LG 트윈스가 하반기에 치른 20경기에서 17승을 쓸어 담는 맹렬한 기세를 이어갔다.



LG는 9일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 한화 이글스와 홈 경기에서 8-1로 크게 이겼다.



3연승을 내달린 선두 LG는 특히 2위 한화와 맞대결에서 8, 9일 연승을 따내며 격차를 3경기로 벌렸다.



7월 10일 전반기가 끝났을 때만 하더라도 한화가 2위 LG에 4.5경기 차로 앞선 1위였지만 LG가 하반기 20경기에서 17승 3패를 기록하며 1위 자리를 빼앗았다.



한화는 하반기 8승 1무 9패로 승률 5할 미만의 성적에 그치고 있다.



특히 LG는 이번 시즌 한화와 상대 전적 7승 1무 4패로 우위를 보이고 있으며, 잠실에서는 7승 1패로 압도했다.



60승 3무 42패가 된 한화는 3위 롯데 자이언츠(58승 3무 47패)와 승차가 3.5경기로 줄었다.



'미리 보는 한국시리즈'라는 팬들의 기대와 달리 한화 선발 투수 엄상백이 1이닝 6실점으로 무너져 싱거운 경기가 됐다.



LG는 1회 선두 타자 신민재가 엄상백과 14구 승부 끝에 중전 안타를 치고 나갔고, 오스틴 딘이 좌중간 담장을 넘기는 투런포를 날려 기선을 제압했다.



LG는 이후 문보경이 볼넷으로 나간 뒤 2루를 훔쳤고, 오지환의 좌전 안타로 3-0을 만들었다.



엄상백은 2회에도 마운드에 올라왔으나 아웃 카운트를 하나도 잡지 못하고 강판당했다.



선두 타자 박해민의 중전 안타, 신민재의 볼넷으로 무사 1, 2루가 됐고 문성주가 우중간 2루타를 때려 5-0으로 달아났다.



엄상백은 조동욱에게 마운드를 넘겼지만, 조동욱이 문보경에게 안타를 맞으며 문성주가 홈으로 들어와 엄상백의 실점이 6점으로 늘었다.



LG는 3회에도 1사 만루에서 오스틴의 외야 희생 플라이로 1점을 더해 7-0까지 점수 차를 벌렸다.



LG 선발 요니 치리노스는 7이닝을 안타 5개, 사사구 1개, 1실점으로 막고 KBO리그 데뷔 시즌 10승(4패)을 달성했다.



신민재가 3타수 3안타 볼넷 2개에 3득점, 박해민은 4타수 3안타 2득점 등으로 공격에서 활약했다.



이번 시즌을 앞두고 한화와 4년 최대 78억원에 자유계약선수(FA) 계약을 맺은 엄상백은 1승 7패 부진이 이어졌다.



서울 고척스카이돔에선 9위 두산 베어스가 8회에 터진 강승호의 역전 투런포를 앞세워 최하위 키움 히어로즈에 6-4 역전승을 거뒀다.



두산은 경기 초반 키움의 새 외국인 투수 C.C. 메르세데스를 상대로 답답한 경기를 펼쳤다.



1회부터 4회까지 매 이닝 출루하고도 득점에 성공하지 못해 0-1로 끌려갔다.



5회초엔 1사 2,3루 기회에서 제이크 케이브의 2루 내야 안타와 메르세데스의 홈 송구 실책으로 두 점을 뽑아 겨우 경기를 뒤집었다.



그러나 5회말 수비 1사 1,3루 위기에서 선발 투수 최민석이 최주환에게 좌중간 적시 2루타를 허용한 뒤 루벤 카디네스의 땅볼 때 추가 실점해 2-3으로 역전을 허용했다.



두산은 6회 한 점을 내줬고, 7회초 공격에서 양의지의 적시타로 한 점을 따라붙어 3-4가 됐다.



강승호의 홈런은 8회에 나왔다.



두산은 박계범의 볼넷으로 1사 1루 기회를 잡았고, 후속 타자 강승호가 키움 베테랑 불펜 원종현을 상대로 좌월 투런포를 터뜨려 경기를 뒤집었다.



두산은 5-4로 앞선 9회 케이브의 중월 3루타와 양의지의 좌중간 적시타로 한 점을 추가해 승기를 잡았다.



강승호는 홈런 포함 4타수 3안타 2타점 1득점, 양의지는 5타수 3안타 2타점으로 맹활약했다.



키움 메르세데스는 KBO리그 데뷔전에서 5⅓이닝 8피안타 2볼넷 5탈삼진 2실점으로 승리투수 요건을 충족했으나 불펜이 무너지면서 웃지 못했다.



수원 케이티위즈파크에선 6위 kt wiz가 개인 최다 이닝인 8이닝을 책임진 외국인 선발 투수 엔마누엘 데 헤이수스의 역투를 앞세워 삼성 라이온즈를 3-1로 눌렀다.



kt는 5위 KIA 타이거즈와 승차를 0으로 줄였다. 승률에서 뒤져 순위를 뒤집진 못했다.



삼성은 7위 자리를 NC 다이노스에 내주고 8위로 떨어졌다.



kt는 0-1로 뒤진 2회말 선두 타자 장성우의 좌전 안타와 황재균의 볼넷으로 만든 1사 1, 2루에서 장진혁의 우월 3점 홈런으로 단숨에 경기를 뒤집었다.



타선의 지원을 받은 헤이수스는 8회까지 무실점 행진을 이어갔고, 마무리 투수 박영현이 9회를 막아내 경기를 끝냈다.



헤이수스는 8이닝 4피안타 무사사구 9탈삼진 1실점으로 시즌 8승(7패)째를 거뒀다.



타석에선 장진혁이 결승 홈런을 포함해 3타수 2안타 3타점 1득점으로 맹활약했다.



KBO리그 홈런 선두 삼성 디아즈는 시즌 37호 홈런을 날렸으나 팀 패배를 막진 못했다.



부산 사직구장에서 열릴 예정이던 SSG 랜더스-롯데전과 창원NC파크에서 맞붙을 예정이었던 KIA와 NC의 경기는 우천 취소됐다.



