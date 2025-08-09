뉴스9(대전)

예산휴게소에 주차된 탱크로리서 화학물질 누출

입력 2025.08.09 (21:43) 수정 2025.08.09 (22:03)

고속도로 휴게소에 주차된 탱크로리에서 화학물질이 누출되는 사고가 났습니다.

오늘 오전 11시 37분쯤 예산군 신양면 당진영덕고속도로 예산휴게소에 주차된 탱크로리에서 액화수소 가스가 유출되는 사고가 났습니다.

가스 분출 작업을 벌이는 동안 화재 발생 등 만일의 사태에 대비해 휴게소 주변 고속도로 양방향 통행이 차단되면서 한때 극심한 정체가 빚어졌니다.

경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

박해평
박해평 기자

