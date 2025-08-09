예산휴게소에 주차된 탱크로리서 화학물질 누출
입력 2025.08.09 (21:43)
고속도로 휴게소에 주차된 탱크로리에서 화학물질이 누출되는 사고가 났습니다.
오늘 오전 11시 37분쯤 예산군 신양면 당진영덕고속도로 예산휴게소에 주차된 탱크로리에서 액화수소 가스가 유출되는 사고가 났습니다.
가스 분출 작업을 벌이는 동안 화재 발생 등 만일의 사태에 대비해 휴게소 주변 고속도로 양방향 통행이 차단되면서 한때 극심한 정체가 빚어졌니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
고속도로 휴게소에 주차된 탱크로리에서 화학물질이 누출되는 사고가 났습니다.
오늘 오전 11시 37분쯤 예산군 신양면 당진영덕고속도로 예산휴게소에 주차된 탱크로리에서 액화수소 가스가 유출되는 사고가 났습니다.
가스 분출 작업을 벌이는 동안 화재 발생 등 만일의 사태에 대비해 휴게소 주변 고속도로 양방향 통행이 차단되면서 한때 극심한 정체가 빚어졌니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
